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Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

Граждане смогут путешествовать без виз в течение 30 дней.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Правительства Узбекистана и Китая подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан двух стран, сообщает министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов.

Документ подписали главы внешнеполитических ведомств РУз и КНР в рамках бизнес-форума в китайском Чэнду.

«В рамках реализации договоренностей, достигнутых между Главами Узбекистана и Китая, вместе с моим коллегой мы подписали Соглашение, которое позволяет нашим гражданам путешествовать без виз в течение 30 дней».

написал Саидов в своем Telegram-канале.

По его мнению, «это еще один шаг на пути к более интенсивным обменам, содействию торговле и связям между народами наших стран».

Соглашение начнет действовать после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур, сообщили в МИД Узбекистана.

Напомним, что граждане Китая могут въезжать в Узбекистан без виз сроком на 10 дней с марта 2021 года.