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На выборы мэра Братского района официально выдвинулся первый кандидат

Избирательная комиссия Братского района внесла данные о первом выдвинувшемся кандидате на досрочные выборы главы муниципалитета. 30 ноября документы в избирком подал Александр Кузьмин. Соответствующая информация размещена на сайте районной избирательной комиссии, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Reuters

55-летний Александр Кузьмин в настоящее время работает главой администрации Покоснинского сельского поселения, которое находится на территории Братского района. В таблице избиркома указывается, что у него среднее профессиональное образование — в 2008 году он закончил Братский целлюлозно-бумажный колледж. Кроме этого, является членом Свято-Троицкого хуторского казачьего общества. На выборы идет в качестве самовыдвиженца.

Досрочные выборы мэра в Братском районе пройдут 2 февраля. Предыдущий глава муниципалитета Александр Дубровин в сентябре этого года победил на выборах мэра Братска.