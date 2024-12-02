На выборы мэра Братского района официально выдвинулся первый кандидат

55-летний Александр Кузьмин в настоящее время работает главой администрации Покоснинского сельского поселения, которое находится на территории Братского района. В таблице избиркома указывается, что у него среднее профессиональное образование — в 2008 году он закончил Братский целлюлозно-бумажный колледж. Кроме этого, является членом Свято-Троицкого хуторского казачьего общества. На выборы идет в качестве самовыдвиженца.