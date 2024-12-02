Лукашенко обратился к президенту ОАЭ, сказав о встрече в ближайшее время

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 2 декабря, поздравил от имени белорусского народа и себя лично президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна с народ страны с Днем создания федерации и сказал о встрече в ближайшее время. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что, базируясь на богатом наследии основателя страны шейха Заида бен Султана аль-Нахайяна, ОАЭ под руководством Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна уверенно шагают в будущее, укрепляют человеческий потенциал, а также роль в регионе и мире.
Президент Беларуси заметил, что результаты его недавней встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, которая состоялась в Баку, убедительно демонстрируют, что совместными усилиями сторонам удастся в полной мере реализовать существующий потенциал сотрудничества в политической, инвестиционной, торгово-экономической сферах. Кроме того, также удастся успешно завершить ряд совместных проектов, продолжить плодотворное взаимодействие в рамках международных форматов, в том числе БРИКС.
— Для детального обсуждения возможностей расширения двусторонних отношений и придания нового импульса нашему партнерству буду рад встретиться с Вами в ближайшее время в Абу-Даби или Минске, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Кроме того, глава государства направил поздравительные послания вице-президенту, премьер-министр ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму. Он заявил, что страна является примером мирного, конструктивного развития, сбалансированных и рассудительных подходов к решению актуальных международных проблем.
Лукашенко подчеркнул, что, благодаря усилиям руководства, в Объединенных Арабских Эмиратах была создана комфортная среда для реализации человеческого потенциала, а также эффективной экономической деятельности.
Он акцентировал внимание на том, что искреннее уважение вызывает усердная работа ОАЭ в сфере передовых технологий. В частности, по линии освоения космоса, искусственного интеллекта, цифровизации, логистики и инфраструктуры.
Президент уточнил, что белорусско-эмиратские отношения характеризуются активным политическим диалогом, а также взаимовыгодным сотрудничеством в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной отраслях.
— Опираясь на принципы равноправия и уважения, дух дружбы и партнерства, мы сумеем достичь важных совместных результатов, — заявил Александр Лукашенко.
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