Лукашенко обратился к президенту ОАЭ, сказав о встрече в ближайшее время

Президент Беларуси заметил, что результаты его недавней встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, которая состоялась в Баку, убедительно демонстрируют, что совместными усилиями сторонам удастся в полной мере реализовать существующий потенциал сотрудничества в политической, инвестиционной, торгово-экономической сферах. Кроме того, также удастся успешно завершить ряд совместных проектов, продолжить плодотворное взаимодействие в рамках международных форматов, в том числе БРИКС.