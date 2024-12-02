В мэрию Самары пришли работать экс-вице-губернатор и чиновница из Дзержинска

Новый начальник появился в департаменте организации процессов управления городской администрации. Его возглавила Екатерина Ладохина, которая имеет несколько высших образований и медаль минобороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Она с 2018 года работала в администрации Дзержинска Нижегородской области, где возглавляла департамент управления делами. Напомним, что и.о. мэра Самары Иван Носков ранее был мэром Дзержинска.