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В мэрию Самары пришли работать экс-вице-губернатор и чиновница из Дзержинска

В администрации Самары произошли кадровые перестановки.

Источник: администрация Самары

Кадровые перестановки произошли в администрации Самары. Должность замглавы города — руководителя аппарата занял Владимир Терентьев. Он имеет три высших образования, ранее занимал эту же должность в городской мэрии, работал в администрации губернатора.

— С 2021 возглавлял крупнейшее подведомственное предприятие Правительства Самарской области — ГКП «АСАДО», — сообщила пресс-служба мэрии Самары.

Новый начальник появился в департаменте организации процессов управления городской администрации. Его возглавила Екатерина Ладохина, которая имеет несколько высших образований и медаль минобороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Она с 2018 года работала в администрации Дзержинска Нижегородской области, где возглавляла департамент управления делами. Напомним, что и.о. мэра Самары Иван Носков ранее был мэром Дзержинска.