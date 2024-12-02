Над Россией сбили 15 беспилотников. Военная операция, день 1013-й

9:33 ВС РФ повсеместно удерживают инициативу на поле боя в ДНР, из-за чего военным ВСУ не удается там закрепиться, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
9:19 ВСУ выпустили по территории Белгородской области около 70 снарядов за прошедшие сутки, тяжело ранен был один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
9:08 Под Константиновкой уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
8:57 Критическая инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
8:45 Россия не будет делать предметом переговоров по Украине «однодневные полумеры» и «соглашения непонятного статуса», учитывая ненадежный и неустойчивый внутриамериканский контекст, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
8:33 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток. Об это она заявила в интервью сайту «Аргументы и факты».
8:24 Взрывы произошли в Киевской области, сообщает украинский телеканал «Новости.Live».
8:20 В Дзержинске (украинское название — Торецк) в ДНР ВС РФ ведут интенсивные боестолкновения с украинскими военными, противник продолжает перебрасывать резервы, активно задействует беспилотные летательные аппараты, как FPV, так и сбросовые, сообщил глава региона Денис Пушилин.
8:17 Президент Украины Владимир Зеленский в интервью признал Kyodo News, что у Киева недостаточно сил, что отвоевать территории. В связи с этим Украине «действительно нужно найти дипломатические решения». Однако она готова рассматривать такие шаги «только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны», подчеркнул украинский лидер.
8:15.
8:10 ВС РФ фактически блокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
8:07 Взрыв ночью произошел в Тернополе, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили Минобороны РФ.
Восемь БПЛА уничтожены над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1013-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.