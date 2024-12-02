Над Россией сбили 15 беспилотников. Военная операция, день 1013-й

9:33 ВС РФ повсеместно удерживают инициативу на поле боя в ДНР, из-за чего военным ВСУ не удается там закрепиться, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

9:19 ВСУ выпустили по территории Белгородской области около 70 снарядов за прошедшие сутки, тяжело ранен был один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

9:08 Под Константиновкой уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

8:57 Критическая инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

8:45 Россия не будет делать предметом переговоров по Украине «однодневные полумеры» и «соглашения непонятного статуса», учитывая ненадежный и неустойчивый внутриамериканский контекст, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

8:33 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток. Об это она заявила в интервью сайту «Аргументы и факты».

8:24 Взрывы произошли в Киевской области, сообщает украинский телеканал «Новости.Live».

8:20 В Дзержинске (украинское название — Торецк) в ДНР ВС РФ ведут интенсивные боестолкновения с украинскими военными, противник продолжает перебрасывать резервы, активно задействует беспилотные летательные аппараты, как FPV, так и сбросовые, сообщил глава региона Денис Пушилин.

8:17 Президент Украины Владимир Зеленский в интервью признал Kyodo News, что у Киева недостаточно сил, что отвоевать территории. В связи с этим Украине «действительно нужно найти дипломатические решения». Однако она готова рассматривать такие шаги «только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны», подчеркнул украинский лидер.

