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Главные новости 2 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 2 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями ко 2 декабря 2024 года.

Джо Байден помиловал сына Хантера, чем вызвал возмущение Трампа

Источник: AP 2024

Президент США Джо Байден помиловал сына Хантера Байдена по уголовным делам о нарушениях при хранении оружия и неуплате налогов. Избранный американский лидер Дональд Трамп назвал это решение примером злоупотребления властью и игнорированием правосудия.

Доходы крупнейших производителей оружия достигли $632 млрд

Источник: AP 2024

В 2023 году 100 крупнейших компаний, производящих оружие, заработали $632 млрд, что на 4,2% больше, чем в 2022 году. Портфель заказов производителей увеличился на 10% за два года. Об этом свидетельствует отчет Стокгольмского института проблем мира.

В Польше признали, что повреждение нефтепровода «Дружба» может быть диверсией

Источник: РИА "Новости"

Причиной повреждения трубопровода «Дружба» в Велькопольском воеводстве в Польше могло стать намеренное вредительство. Такую версию не исключают представители оператора польского участка нефтепровода.

Коллекторам запретят взыскивать долги с россиян в обход суда

Источник: РИА "Новости"

Банк России, Минюст и Федеральная нотариальная палата готовят законопроект, который блокирует возможности банков и коллекторов по взысканию долгов с физических лиц с помощью нотариуса. Должники смогут отказаться от такого взаимодействия с кредиторами.

Оксфордский словарь назвал главное слово 2024 года

Источник: AP 2024

По данным издательства Оксфордского университета, самым популярным словом 2024 года стало существительное «брейнрот» (brain rot, дословный перевод — гниение мозга). В течение года его значение в словаре искали на 230% чаще, чем ранее.

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