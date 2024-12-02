Главные новости 2 декабря 2024 года

В 2023 году 100 крупнейших компаний, производящих оружие, заработали $632 млрд, что на 4,2% больше, чем в 2022 году. Портфель заказов производителей увеличился на 10% за два года. Об этом свидетельствует отчет Стокгольмского института проблем мира.