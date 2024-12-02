Главные новости 2 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями ко 2 декабря 2024 года.
Джо Байден помиловал сына Хантера, чем вызвал возмущение Трампа
Доходы крупнейших производителей оружия достигли $632 млрд
В 2023 году 100 крупнейших компаний, производящих оружие, заработали $632 млрд, что на 4,2% больше, чем в 2022 году. Портфель заказов производителей увеличился на 10% за два года. Об этом свидетельствует отчет Стокгольмского института проблем мира.
В Польше признали, что повреждение нефтепровода «Дружба» может быть диверсией
Причиной повреждения трубопровода «Дружба» в Велькопольском воеводстве в Польше могло стать намеренное вредительство. Такую версию не исключают представители оператора польского участка нефтепровода.
Коллекторам запретят взыскивать долги с россиян в обход суда
Банк России, Минюст и Федеральная нотариальная палата готовят законопроект, который блокирует возможности банков и коллекторов по взысканию долгов с физических лиц с помощью нотариуса. Должники смогут отказаться от такого взаимодействия с кредиторами.
Оксфордский словарь назвал главное слово 2024 года
По данным издательства Оксфордского университета, самым популярным словом 2024 года стало существительное «брейнрот» (brain rot, дословный перевод — гниение мозга). В течение года его значение в словаре искали на 230% чаще, чем ранее.