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В Совфеде раскрыли, что решение Байдена о помиловании сына говорит миру

Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства, говорит о том, что американская демократия является «сказкой» для стран третьего мира. Об этом написал руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Байден своим решением о помиловании сообщает всему миру, что “демократические институты”, “независимая судебная система” и прочие “прелести” американской демократии — сказка для стран третьего мира», — написал сенатор.

По его словам, в Демократической партии США прекрасно знают, как можно использовать прокуратуру и суды для того, чтобы бороться с политическими оппонентами.

До этого избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

Совет Федерации
Байден Джо