В Совфеде раскрыли, что решение Байдена о помиловании сына говорит миру

«Байден своим решением о помиловании сообщает всему миру, что “демократические институты”, “независимая судебная система” и прочие “прелести” американской демократии — сказка для стран третьего мира», — написал сенатор.
По его словам, в Демократической партии США прекрасно знают, как можно использовать прокуратуру и суды для того, чтобы бороться с политическими оппонентами.
До этого избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.