СТВ рассказало, какие укрепления строит Латвия на границе с Беларусью.

Сообщается, что Латвия намерена создать линию обороны шириной в 30 километров с противотанковыми рвами, а также со складами боеприпасов и мин. Глава Государственной пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс, которого цитирует в своем сюжете СТВ, сказал, что вся латвийско-белорусская граница будет оснащена техническими системами в конце 2026 года.