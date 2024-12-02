СТВ рассказало, какие укрепления строит Латвия на границе с Беларусью.
В эфире телеканала сообщили, что сейчас на границе с Латвией не только металлический забор. Говорится, что латвийская сторона соорудила песчаную насыпь, за которой начала установку бетонных сооружений. Указанные работы были начаты несколько недель назад.
Сообщается, что Латвия намерена создать линию обороны шириной в 30 километров с противотанковыми рвами, а также со складами боеприпасов и мин. Глава Государственной пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс, которого цитирует в своем сюжете СТВ, сказал, что вся латвийско-белорусская граница будет оснащена техническими системами в конце 2026 года.
Он добавил, что Латвия смогла получить финансирование от ЕС в размере 75 миллионов евро, которые смогут практически покрывают все указанное строительство.
Тем временем Польша начала строительство линии укреплений на границе с Беларусью и Россией.
Ранее Литва ввела обязательную предварительную регистрацию фур из Беларуси с 1 декабря.