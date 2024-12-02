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Сколько казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году

Министерство обороны подготовило проект постановления правительства о реализации Указа президента об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В соответствии с документом акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке поручено организовать:

  • работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте — июне и сентябре — декабре 2025 года граждан мужского пола в количестве 41 706 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва;
  • медицинское обеспечение призывных пунктов в соответствии с законодательством РК.

МВД будет осуществлять усиленное дежурство сотрудников полиции в местах сбора и отправки в войска призывников.

Министерство транспорта обеспечит перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и призывников.

Также указывается, что министерствам обороны, внутренних дел, по ЧС возмещение расходов на перевозку граждан, призванных на срочную воинскую службу, а также уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы, производить непосредственно организациям, осуществляющим перевозку, по предъявленным ими счетам в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 декабря 2024 года.