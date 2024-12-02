Маск обеспокоился целостностью США после решения Байдена помиловать сына

В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.