Лукашенко пригласил президента Лаоса в Беларусь обсудить взаимовыгодные дела

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 декабря 2024 года поздравил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и народ данной страны с Днем провозглашения Республики и пригласил президента в Беларусь обсудить взаимовыгодные дела. Об этом информирует пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении акцентировал внимание на том, что у Беларуси и Лаоса долгая история взаимодействия, которое основано на уважении, доверии, а также готовности помочь друг другу. Он напомнил, что в 2024 году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.
— Наша дружба, безусловно, проверена временем, — говорится в поздравлении. — Мы уверенно строим двусторонний партнерский диалог, — подчеркнул президент Беларуси.
Он заявил, что у двух государств одинаковые подходы по принципиальным вопросам глобальной, региональной повесток дня, в том числе мирного решения любых конфликтов на основе международного права.
Глава государства заметил, что у него остались самые теплые впечатления от встречи с президентом Лаоса, которая прошла в Казани во время саммита БРИКС. Он добавил, что приятно отметить, что две страны заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества, практической реализации значительного экономического потенциала белорусско-лаосских связей.
Президент Беларуси подтвердил приглашение лидеру Лаоса посетить гостеприимную Беларуси в любое удобное время для того, чтобы подробно обсудить все дела, представляющие взаимный интерес для двух стран.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту ОАЭ, сказав о встрече в ближайшее время.
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