Лукашенко пригласил президента Лаоса в Беларусь обсудить взаимовыгодные дела

Лукашенко в поздравлении акцентировал внимание на том, что у Беларуси и Лаоса долгая история взаимодействия, которое основано на уважении, доверии, а также готовности помочь друг другу. Он напомнил, что в 2024 году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.