Итоги 2024 года: какие изменения произошли в Ленобласти на муниципальном и федеральном уровнях

Ленобласть вошла в состав Ленинградского военного округа.
26 февраля 2024 года Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении РФ. Согласно документу, со дня его подписания начали функционировать Московский и Ленинградский военные округа. В состав последнего вошла и Ленобласть, а также республики Карелия и Коми, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и Ненецкий автономный округ. Командующим войсками Ленинградского военного округа стал генерал-полковник Александр Лапин.
Сергей Шойгу пояснил, что подобные меры были приняты из-за расширения НАТО на восток и создания военной инфраструктуры около российских границ. Ранее Путин заявлял: вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.
Справка
Ленинградский военный округ начинает свою историю с 1864 года. И каждый раз переименование города влияло на его название. Изначально назывался Петербургским. После начала Первой мировой войны Санкт-Петербург переименовали в Петроград, а округ стал Петроградским. По итогам Октябрьской революции на базе существующего сформировали Петроградский военный округ РККА. А в 1924-м округ получил известное сейчас название, Петроград превратился Ленинград.
Тогда в состав Ленинградского военного округа входили Ленинградская, Псковская, Новгородская, Олонецкая, Череповецкая и Мурманская области, а также Карельская ССР. На правом фланге он граничил с Архангельским военным округом, на левом — с Прибалтийским.
К 2010 году он состоял из города федерального значения Санкт-Петербург, Карелии и Коми, а также Архангельской (включая Ненецкий автономный округ), Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. 20 сентября 2010-го действующий тогда президент России Дмитрий Медведев указом упразднил Московский и Ленинградский военные округа. На их базе появился Западный военный округ.
В Ленобласти появился первый муниципальный округ.
24 апреля на Законодательном собрании региона в рамках крупной административной реформы был принят законопроект о создании Гатчинского муниципального округа. В его состав вошли населённые пункты Гатчинского района с административным центром в Гатчине. Границы остались прежними.
Однако в результате изменилась система местного самоуправления: депутатские советы и администрации первого уровня упразднили, оставив администрацию муниципального округа и один совет депутатов. Так реформаторы подошли к вопросам по снижению расходов на проведение выборов и содержанию бюрократических аппаратов в целом, тем самым повысив финансовую самодостаточность новых административно-территориальных единиц. Сентябрьские выборы этого года в органы местного самоуправления сократили число депутатов: из 221 осталось 50.
Посёлок Тельмана стал городом.
26 мая посёлок Тельмана получил статус города. Населённый пункт уже давно перешагнул поселковые рамки: численность населения достигла 27 тысяч человек, ширится строительство многоэтажных домов, идёт активное развитие сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Всё это в совокупности даёт мощный потенциал для развития.
Смена статуса на городской позволяет жителям рассчитывать на увеличение финансирования из федерального и регионального бюджетов, привлечению инвестиций и расширению социальных, а также коммунальных благ. Теперь благоустройство должно проходить по городским стандартам, а сам город постепенно обеспечат новыми школами, поликлиниками и другими учреждениями. Возрастёт престиж территории.
Отметим, что законопроектом предусмотрен переходный период до 1 января 2025 года, определяющий особенности осуществления бюджетного процесса.
В Ленобласти прошли выборы в органы местного самоуправления.
Выборы в органы местного самоуправления проходили два дня — 7 и 8 сентября в 163 муниципальных образованиях: 105 сельских и 56 городских поселениях, а также в Гатчинском и Сосновоборском округах. В этот раз не было дистанционного электронного голосования и «Мобильного избирателя».
Баллотировались 3 714 кандидатов. На 192 избирательных участках из 956 (общее число задействованных участков в Ленобласти — прим.ред.) применялись автоматические комплексы обработки бюллетеней. В помещениях, где проходила избирательная кампания, были установлены средства видеофиксации. За безопасностью следили работники силовых ведомств. В отдаленных местах 7 сентября организовали выездные избирательные участки. Граждане, которые не могли прибыть на голосование лично по уважительной причине (например, болезнь или инвалидность — прим.ред.), предварительно подавали заявление на посещение на дому.
По итогам выборов было замещено 1913 мандатов, из которых:
— 1626 (85%) отошли представителям партии «Единая Россия»;
— 115 (6%) — самовыдвиженцам;
— 46 (2,4%) — представителям «Справедливой России — За правду»;
— 43 (2,25%) — представителям ЛДПР;
— 42 (2,2%) — представителям КПРФ;
— 39 (2,04%) — представителям «Новых людей»;
— 2 — представителям «Родины».
По явке лидером стал Лодейнопольский район с 36,73%. Также высокая явка наблюдалась в Ломоносовском, Подпорожском районах и Сосновом Бору — около 30%. Наименьшую активность проявили избиратели Киришского (19,13%) и Всеволожского (18,41%) районов.
Состав депутатского корпуса в целом сохранился. Среди избранных 44,12% — женщины, 55,88% — мужчины. Снизилось количество депутатов до 30 лет, но выросло число в возрасте 30−39 лет.
Социальный состав выдвиженцев: 658 человек — руководители и заместители, 426 (22,07%) — служащие, врачи, военные, 46 — представители рабочих профессий, 46 — домохозяйки, также были выдвиженцы из творческих профессий и студенты.
Ранее в рамках рубрики «Итоги года» мы рассказывали о добрых поступках, которые совершили наши земляки в уходящем году.