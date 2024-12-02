Итоги 2024 года: какие изменения произошли в Ленобласти на муниципальном и федеральном уровнях

Ленинградский военный округ начинает свою историю с 1864 года. И каждый раз переименование города влияло на его название. Изначально назывался Петербургским. После начала Первой мировой войны Санкт-Петербург переименовали в Петроград, а округ стал Петроградским. По итогам Октябрьской революции на базе существующего сформировали Петроградский военный округ РККА. А в 1924-м округ получил известное сейчас название, Петроград превратился Ленинград.