Столтенберг допустил, что Украина может временно уступить территории

При этом он утверждает, что Украина ради этого может якобы временно отказаться от части территорий.



Столтенберг также заявил, что Киеву важно получить гарантии безопасности. По его мнению, это может быть членство в альянсе, но есть и другие способы вооружения и поддержки украинцев.



В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.