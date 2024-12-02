AP сообщило о риске втягивания Турции в конфликт с Россией в Сирии

«Всплеск боевых действий увеличил шансы на появление еще одной жестокой и дестабилизирующей зоны боевых действий на Ближнем Востоке в то время, когда Израиль борется с ХАМАС в Газе и “Хезболлой” в Ливане… Это также рискует втянуть Россию и Турцию — каждая из которых имеет свои собственные интересы, которые нужно защищать в Сирии, — в прямой тяжелый конфликт друг против друга», — пишет AP.