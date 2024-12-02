AP сообщило о риске втягивания Турции в конфликт с Россией в Сирии

Повстанцы, поддерживаемые Турцией, во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической организацией и запрещена) начали наступление на прошлой неделе. Они взяли под контроль город Алеппо и всю провинцию Идлиб, расположенную южнее Алеппо. Теперь повстанческие силы ведут наступление еще южнее, в направлении Хамы.
По словам турецких чиновников, в последние недели было запланировано ограниченное наступление повстанческих сил, чтобы остановить атаки правительственных войск, но оно расширилось, когда те начали отступать. Агентство Reuters со ссылкой на сирийскую оппозицию 30 ноября также сообщало, что зеленый свет к наступлению дала Турция, поддерживающая повстанцев. Однако представитель МИДа республики Онджу Кечели заявил, что Анкара стремится избежать нежелательной эскалации напряженности в регионе.
«Всплеск боевых действий увеличил шансы на появление еще одной жестокой и дестабилизирующей зоны боевых действий на Ближнем Востоке в то время, когда Израиль борется с ХАМАС в Газе и “Хезболлой” в Ливане… Это также рискует втянуть Россию и Турцию — каждая из которых имеет свои собственные интересы, которые нужно защищать в Сирии, — в прямой тяжелый конфликт друг против друга», — пишет AP.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время визита в Дамаск заверил сирийского президента Башара Асада в том, что Тегеран готов поддержать страну в контрнаступлении. Поддержку выразили также король Иордании Абдалла II и президент ОАЭ шейх Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян. Сирия «способна уничтожить террористов с помощью своих друзей и союзников» на фоне наступления повстанцев на севере страны, заявил президент Башар Асад в телефонном разговоре с лидером ОАЭ.
Российские силы помогают сирийской армии в отражении атак повстанцев в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в республике Минобороны России. 1 декабря ведомство отчиталось, что за сутки были нанесены удары «по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления» в Сирии, в результате уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники.
Как пишет Bloomberg, внезапная эскалация ситуации в Сирии произошла, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах создать зону безопасности вдоль границы с Сирией, оттеснив силы курдов. По словам источников Bloomberg, Турция предложила США взять на себя борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии, если Вашингтон выведет свои войска и прекратит военную поддержку курдов. США отводят курдам важную роль в разгроме и предотвращении возрождения ИГ в Сирии, указывает Bloomberg. Вашингтон пока не ответил на предложение Анкары, сообщает агентство.
Глава российского МИДа Сергей Лавров обсудил эскалацию в Сирии с коллегами из Турции и Ирана Хаканом Фиданом и Аббасом Аракчи. Последние обвинили США в поддержке террористических группировок. При этом в 2020 году, незадолго до заключения соглашения о прекращении огня, российские госагентства писали, что Турция поставляла боевикам, в том числе из ХТШ, военную технику и униформу турецких войск. Анкара утверждает сейчас, что не участвует в боях, но принимает меры предосторожности.
Россия и Турция уже оказывались в конфликтных ситуациях после начала гражданской войны в Сирии, где Россия с самого начала оказывала поддержку президенту Башару Асаду, а Турция — вооруженной оппозиции. В 2015 году отношения России и Турции обострились после турецкой атаки на российский Су-24. Тогда турецкие F-16 сбили российский самолет под предлогом нарушения воздушной границы. При крушении Су-24 погиб командир экипажа. Штурмана удалось спасти. В Минобороны России подчеркивали, что Су-24 находился над территорией Сирии, где выполнял задачи в рамках антитеррористической операции.
В июне 2016 года Эрдоган направил президенту Владимиру Путину письмо с извинениями, после чего они в ходе телефонных переговоров обсудили восстановление отношений. В январе 2017 года российские ВКС провели первую совместную операцию с Турцией против боевиков в Сирии. Летом того же года турецкий лидер заявил о подписании с Россией документов о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400.