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Что известно о помиловании сына президента США Хантера Байдена

Президент США Джо Байден решил помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома. Как следует из заявления, речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния.

Источник: AP 2024

Белый дом ранее неоднократно утверждал, что Байден не планирует помиловать сына.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Обвинения

Как следует из заявления, речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния.

В Делавэре Хантеру Байдену инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. Он был признан виновным, а 12 декабря должен был предстать перед судом для вынесения приговора.

В Калифорнии сын американского лидера признал свою вину по всем пунктам обвинения в деле о неуплате налогов. Суд планировал вынести ему приговор 16 декабря.

Заявление Хантера Байдена

Хантер Байден после помилования отцом заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями.

Реакция на помилование

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решение Байдена является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

Решение президента США не стало неожиданностью ни для кого, заявил сын избранного американского лидера Дональд Трамп — младший. По его мнению, единственное, что сдерживало Джо Байдена все это время, — это урон, который нанесло бы демократам на всеобщих выборах его решение о помиловании сына.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) считает, что Байден, помиловав своего сына, признал, что тот фактически является преступником.

Избранный сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс раскритиковал президента США за помилование сына, связав это с его работой в украинской энергетической компании Burisma.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение американского лидера карикатурой на демократию.

Байден Джо