Что известно о помиловании сына президента США Хантера Байдена

Решение президента США не стало неожиданностью ни для кого, заявил сын избранного американского лидера Дональд Трамп — младший. По его мнению, единственное, что сдерживало Джо Байдена все это время, — это урон, который нанесло бы демократам на всеобщих выборах его решение о помиловании сына.