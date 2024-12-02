Что известно о помиловании сына президента США Хантера Байдена

Белый дом ранее неоднократно утверждал, что Байден не планирует помиловать сына.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Обвинения
Как следует из заявления, речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния.
В Делавэре Хантеру Байдену инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. Он был признан виновным, а 12 декабря должен был предстать перед судом для вынесения приговора.
В Калифорнии сын американского лидера признал свою вину по всем пунктам обвинения в деле о неуплате налогов. Суд планировал вынести ему приговор 16 декабря.
Заявление Хантера Байдена
Хантер Байден после помилования отцом заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями.
Реакция на помилование
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решение Байдена является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.
Решение президента США не стало неожиданностью ни для кого, заявил сын избранного американского лидера Дональд Трамп — младший. По его мнению, единственное, что сдерживало Джо Байдена все это время, — это урон, который нанесло бы демократам на всеобщих выборах его решение о помиловании сына.
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) считает, что Байден, помиловав своего сына, признал, что тот фактически является преступником.
Избранный сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс раскритиковал президента США за помилование сына, связав это с его работой в украинской энергетической компании Burisma.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение американского лидера карикатурой на демократию.