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WSJ: США хотят сократить время пополнения боезапаса кораблей до нескольких дней

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. ВМС США в условиях роста напряженности отношений с Китаем стремятся сократить время пополнения боезапаса кораблей в открытом море до нескольких дней. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: AFP/US Navy

Эсминец ВМС США, как отмечает издание, способен выпустить десятки крылатых ракет за считаные минуты, а чтобы восполнить их запас в порту, может потребоваться два месяца, что в условиях конфликта значительно увеличивает вероятность фатального исхода. По данным WSJ, создаваемая инженерами ВМС система пополнения боезапаса корабля в открытом море Transferrable Reload At-sea Method (TRAM) может сократить этот процесс до двух дней. «Возможность пополнения вооружений в море будет иметь решающее значение для любого будущего конфликта в Тихом океане», — заявил министр ВМС Карлос Дель Торо после недавнего испытания у побережья Калифорнии системы TRAM, включающей использование усиленных стальной арматурой корабельных кранов 1990-х годов с новой компьютерной программой.

Стратеги Пентагона опасаются, что в случае начала боевых действий в западной части Тихого океана — в 5 тыс. морских миль от безопасных баз ВМС США — эсминцы, крейсеры и другие крупные корабли исчерпают жизненно важные боеприпасы в течение нескольких дней, если не часов, а затем окажутся уязвимыми, говорится в публикации WSJ.

Медленное пополнение боезапаса стало головной болью для американских ВМС в Красном море. Корабли, размещенные там для защиты грузовых судов от йеменских хуситов, должны пройти через Суэцкий канал и достичь портов Греции или Испании для восстановления запаса вооружений. «Мы должны были полностью разработать подобную систему [TRAM] десятилетия назад», — сказал отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.