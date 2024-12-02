WSJ: США хотят сократить время пополнения боезапаса кораблей до нескольких дней

Эсминец ВМС США, как отмечает издание, способен выпустить десятки крылатых ракет за считаные минуты, а чтобы восполнить их запас в порту, может потребоваться два месяца, что в условиях конфликта значительно увеличивает вероятность фатального исхода. По данным WSJ, создаваемая инженерами ВМС система пополнения боезапаса корабля в открытом море Transferrable Reload At-sea Method (TRAM) может сократить этот процесс до двух дней. «Возможность пополнения вооружений в море будет иметь решающее значение для любого будущего конфликта в Тихом океане», — заявил министр ВМС Карлос Дель Торо после недавнего испытания у побережья Калифорнии системы TRAM, включающей использование усиленных стальной арматурой корабельных кранов 1990-х годов с новой компьютерной программой.
Стратеги Пентагона опасаются, что в случае начала боевых действий в западной части Тихого океана — в 5 тыс. морских миль от безопасных баз ВМС США — эсминцы, крейсеры и другие крупные корабли исчерпают жизненно важные боеприпасы в течение нескольких дней, если не часов, а затем окажутся уязвимыми, говорится в публикации WSJ.
Медленное пополнение боезапаса стало головной болью для американских ВМС в Красном море. Корабли, размещенные там для защиты грузовых судов от йеменских хуситов, должны пройти через Суэцкий канал и достичь портов Греции или Испании для восстановления запаса вооружений. «Мы должны были полностью разработать подобную систему [TRAM] десятилетия назад», — сказал отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.