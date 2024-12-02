Матвиенко: усилия Путина и Лукашенко позволяют успешно противостоять Западу

«Если бы в конце 90-х президентом Беларуси оказался не Александр Григорьевич Лукашенко, и если бы они вместе с Владимиром Владимировичем (Путиным) на протяжении многих лет не наполняли реальным союзническим содержанием наш договор, допускаю, что Западу удалось бы не только из Украины сделать “анти-Россию”, — заявила Матвиенко в интервью газете “Аргументы и факты”.