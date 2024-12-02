Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко: усилия Путина и Лукашенко позволяют успешно противостоять Западу

Спикер Совета федерации отметила, что после 1991 года враждебные иностранные спецслужбы развернули системную работу на территории РФ и Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Усилия президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко по строительству Союзного государства дают возможность пресекать шаги Запада по дестабилизации ситуации, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, сразу после развала СССР в 1991 году иностранные спецслужбы развернули работу на территории Беларуси и РФ, в том числе по созданию проектов «анти-Россия»,

«Если бы в конце 90-х президентом Беларуси оказался не Александр Григорьевич Лукашенко, и если бы они вместе с Владимиром Владимировичем (Путиным) на протяжении многих лет не наполняли реальным союзническим содержанием наш договор, допускаю, что Западу удалось бы не только из Украины сделать “анти-Россию”, — заявила Матвиенко в интервью газете “Аргументы и факты”.

Лукашенко Александр
Путин Владимир