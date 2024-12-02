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Молодые солдаты Абайского гарнизона приняли присягу

Молодые солдаты, призванные в воинские части Абайского гарнизона для прохождения срочной воинской службы и выполнения гражданского долга перед Родиной, торжественно приняли присягу. Более 300 солдат, призванных и ставших солдатами в эти осенние месяцы, большая часть из которых прибыла из Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областей, городов Караганды и Шымкента, передает DKnews.kz.

С приветственными словами выступили заместитель командующего войсками регионального командования «Восток» полковник Азамат Какимжанов, командир войсковой части 28738 полковник Ермек Жумагазин и командир войсковой части 30217 подполковник Еркин Жоламанов. В свою очередь, родители солдат также высказали пожелания и благословили своих сыновей.

В ходе торжественного мероприятия родители и родственники молодых солдат увидели, как их сыновья с оружием в руках прочно вошли в военную жизнь.

 — Мы стали свидетелями того, как наши дети клянутся стать настоящими воинами, защищающими благополучие страны, спокойствие нашей Родины. Родители очень довольны. Желаю мальчикам благополучно отслужить год и вернуться домой. Пусть наша страна будет благополучной, наш народ будет спокойным, небо будет ясным, — говорит мама молодого солдата Райхан Жумабекова.

После церемонии приведения к воинской присяге гостям показали элементы рукопашного боя. В завершении торжественного мероприятия командование воинских частей провели беседы с родителями солдат.