Молодые солдаты Абайского гарнизона приняли присягу

Молодые солдаты, призванные в воинские части Абайского гарнизона для прохождения срочной воинской службы и выполнения гражданского долга перед Родиной, торжественно приняли присягу. Более 300 солдат, призванных и ставших солдатами в эти осенние месяцы, большая часть из которых прибыла из Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областей, городов Караганды и Шымкента, передает DKnews.kz.