Молодые солдаты Абайского гарнизона приняли присягу

С приветственными словами выступили заместитель командующего войсками регионального командования «Восток» полковник Азамат Какимжанов, командир войсковой части 28738 полковник Ермек Жумагазин и командир войсковой части 30217 подполковник Еркин Жоламанов. В свою очередь, родители солдат также высказали пожелания и благословили своих сыновей.
В ходе торжественного мероприятия родители и родственники молодых солдат увидели, как их сыновья с оружием в руках прочно вошли в военную жизнь.
— Мы стали свидетелями того, как наши дети клянутся стать настоящими воинами, защищающими благополучие страны, спокойствие нашей Родины. Родители очень довольны. Желаю мальчикам благополучно отслужить год и вернуться домой. Пусть наша страна будет благополучной, наш народ будет спокойным, небо будет ясным, — говорит мама молодого солдата Райхан Жумабекова.
После церемонии приведения к воинской присяге гостям показали элементы рукопашного боя. В завершении торжественного мероприятия командование воинских частей провели беседы с родителями солдат.