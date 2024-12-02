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Спикер парламента Молдовы Гросу едет с недельным визитом в США

Спикер молдавского парламента летит в США, где проведет ряд встреч, в том числе с диаспорой.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки, визит продлится со 2 по 9 декабря, сообщили в пресс-службе законодательного форума.

Уточняется, что в ходе визита Гросу встретится с американскими сенаторами и конгрессменами.

«Спикер также проведет встречи с Самантой Пауэр, администратором Агентства США по международному развитию (USAID), и государственным секретарем штата Северная Каролина Элейн Маршалл», — говорится в пресс-релизе.

В программе визита также переговоры с экспертами Центра стратегических и международных исследований и Международного республиканского института.

Гросу также встретится с молдаванами, живущими, работающими или обучающимися в США, представителями молдавских деловых кругов, а также посетит румыноязычную школу в Чикаго.