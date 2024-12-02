Спикер парламента Молдовы Гросу едет с недельным визитом в США

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки, визит продлится со 2 по 9 декабря, сообщили в пресс-службе законодательного форума.
Уточняется, что в ходе визита Гросу встретится с американскими сенаторами и конгрессменами.
«Спикер также проведет встречи с Самантой Пауэр, администратором Агентства США по международному развитию (USAID), и государственным секретарем штата Северная Каролина Элейн Маршалл», — говорится в пресс-релизе.
В программе визита также переговоры с экспертами Центра стратегических и международных исследований и Международного республиканского института.
Гросу также встретится с молдаванами, живущими, работающими или обучающимися в США, представителями молдавских деловых кругов, а также посетит румыноязычную школу в Чикаго.