Олаф Шольц прибыл в Киев

Олаф Шольц, который в декабре вынесет на голосование в Бундестаг вопрос о вотуме доверия его правительству, настаивал, что, хотя Германия и остается вторым по объему поставщиком военной помощи Украине (после США), он всегда избегал эскалации конфликта. В частности, канцлер все еще выступает против поставок ВСУ крылатых дальнойбоных ракет Taurus и ударов вглубь России немецким оружием.