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Олаф Шольц прибыл в Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом. В украинской столице у него запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, сообщает немецкое агентство DPA. Это второй визит господина Шольца в Киев после начала российской спецоперациии в предыдущий раз он приезжал в июне 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

«На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дополнительной поставке вооружения на €650 млн, которое должно быть отправлено в декабре, — сказал Олаф Шольц после прибытия в Киев.— Германия останется самым решительным союзником Украины в Европе» (цитата по Der Spiegel).

29 ноября Олаф Шольц и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, на которых обсуждалась военная поддержка Украины, включая поставки систем ПВО и боеприпасов. Канцлер ФРГ также рассказал о деталях телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 15 ноября.

Олаф Шольц, который в декабре вынесет на голосование в Бундестаг вопрос о вотуме доверия его правительству, настаивал, что, хотя Германия и остается вторым по объему поставщиком военной помощи Украине (после США), он всегда избегал эскалации конфликта. В частности, канцлер все еще выступает против поставок ВСУ крылатых дальнойбоных ракет Taurus и ударов вглубь России немецким оружием.

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