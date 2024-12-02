Казанский федеральный университет намерен расширить связи с узбекскими партнерами

В свою очередь Нодиржон Касимов подчеркнул, что в данном вузе созданы необходимые условия для всестороннего развития узбекских студентов, и выразил надежду, что дальнейшая совместная работа укрепит сложившиеся исторические и культурные связи между двумя странами.