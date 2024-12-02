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Казанский федеральный университет намерен расширить связи с узбекскими партнерами

В планах российского вуза — совместная работа с 70 научно-образовательными организациями Узбекистана, включая ведущие университеты и научные центры.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Казанский федеральный университет хочет расширить связи с узбекскими партнерами. Об этом шла речь в ходе встречи Генерального консула Узбекистана Нодиржона Касимова с ректором КФУ Ленаром Сафиным, сообщает ИА «Дунё».

Сафин поблагодарил руководство республики за поддержку и непосредственное участие в реализации такого важного проекта, как открытие первого официального зарубежного филиала Казанского университета.

Как отмечалось, филиал КФУ в Джизакской области является главным стратегическим проектом Казанского университета в Центральной Азии.

В свою очередь Нодиржон Касимов подчеркнул, что в данном вузе созданы необходимые условия для всестороннего развития узбекских студентов, и выразил надежду, что дальнейшая совместная работа укрепит сложившиеся исторические и культурные связи между двумя странами.

Ленар Сафин также высказал готовность к расширению сотрудничества с узбекскими вузами по широкому спектру направлений.

В частности, речь шла о взаимодействии с 70 научно-образовательными организациями Узбекистана, включая ведущие университеты и научные центры.

образование