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Юрий Слюсарь провел прием граждан

Ростовская область, 2 декабря 2024. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел прием граждан, информирует сайт донского правительства. Среди основных тем — ремонт дорог, вопросы водоснабжения, энергоснабжения, благоустройства.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

На приеме положительно решился вопрос с обеспечением устойчивого энергоснабжения жителей дачного товарищества «Труд» в Батайске.

С просьбой провести капремонт подъездов ростовской многоэтажки, которая скоро отметит 100-летие, обратились ее жильцы. Как стало известно в ходе встречи, ремонт запланирован на 2025 год.

Жители поселка Яблоновского Боковского района обратились с вопросом о замене водонапорных башен. Юрий Слюсарь поручил предусмотреть в областном бюджете на 2025 год средства на закупку нового оборудования и обозначил сроки его установки — к июлю 2026 года.

Определены и сроки ремонта автодороги по улице Свердлова в станице Егорлыкской. Глава региона поручил провести ремонт до ноября 2025 года.

«Прошу минтранс взять проведение ремонта на контроль. При возможности и с учетом социальной значимости дороги работу надо ускорить», — поручил Юрий Слюсарь.

С аналогичным вопросом обратились и жители переулка Забайкальского из Ростова-на-Дону. Глава региона отметил, что ремонт дороги необходимо провести как можно быстрее.