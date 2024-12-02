Юрий Слюсарь провел прием граждан

На приеме положительно решился вопрос с обеспечением устойчивого энергоснабжения жителей дачного товарищества «Труд» в Батайске.
С просьбой провести капремонт подъездов ростовской многоэтажки, которая скоро отметит 100-летие, обратились ее жильцы. Как стало известно в ходе встречи, ремонт запланирован на 2025 год.
Жители поселка Яблоновского Боковского района обратились с вопросом о замене водонапорных башен. Юрий Слюсарь поручил предусмотреть в областном бюджете на 2025 год средства на закупку нового оборудования и обозначил сроки его установки — к июлю 2026 года.
Определены и сроки ремонта автодороги по улице Свердлова в станице Егорлыкской. Глава региона поручил провести ремонт до ноября 2025 года.
«Прошу минтранс взять проведение ремонта на контроль. При возможности и с учетом социальной значимости дороги работу надо ускорить», — поручил Юрий Слюсарь.
С аналогичным вопросом обратились и жители переулка Забайкальского из Ростова-на-Дону. Глава региона отметил, что ремонт дороги необходимо провести как можно быстрее.