Юрий Слюсарь провел прием граждан

Жители поселка Яблоновского Боковского района обратились с вопросом о замене водонапорных башен. Юрий Слюсарь поручил предусмотреть в областном бюджете на 2025 год средства на закупку нового оборудования и обозначил сроки его установки — к июлю 2026 года.