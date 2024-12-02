Минсельхозпрод вынес на обсуждение проект изменений в закон о ветеринарии

Для контролируемого оказания ветеринарных услуг, в том числе платных, по профилактике, диагностике болезней животных и их лечению, а также установлению правил их проведения проект закона предусматривает ряд изменений в терминологии. Так, предлагается дополнить термин «ветеринарные мероприятия» формулировкой «в том числе хирургические манипуляции, не связанные с лечением», что необходимо для уточнения понятия «лечение» в целях контролируемого оказания услуг, в том числе платных, по устранению визуальных дефектов и физических деформаций животного, направленных на улучшение его экстерьера, исключения возможности естественного оплодотворения и появления нежелательного приплода животных, коррекции поведения и иных функций организма.



Также внесено предложение дополнить термин «надлежащая аптечная практика» словами «в ветеринарии» в целях исключения смешения с понятием «надлежащая аптечная практика», используемым в законодательстве о здравоохранении, и ввести новый термин «надлежащая клиническая практика в ветеринарии», который будет предусматривать правила по профилактике, диагностике болезней животных и их лечению, включая требования к помещениям и оборудованию, в целях обеспечения оказания услуг в надлежащих условиях с соблюдением единых обязательных минимальных правил. Одновременно предлагается наделить Минсельхозпрод полномочиями по установлению порядка надлежащей клинической практики в ветеринарии.



Проектом, кроме того, предлагается дополнить закон от 14 октября 2022 года № 213-З «О лицензировании» работами и услугами по диагностике, профилактике заболеваний животных и их лечению, составляющими лицензируемый вид ветеринарной деятельности.



Организатором общественного обсуждения выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 декабря.