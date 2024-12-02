Польша ставит бетонный забор на границе с РФ и Беларусью (видео)

Строительство «Восточного щита» в Польше планировали начать в 2025-м, однако все же решили ускорить. На данный момент уже возведен первый участок длиной 2,3 км, в целом «Tarcza Wschod» («Восточный щит») предполагает возведение укреплений, наземных препятствий, бункеров и современных разведывательных систем на протяжении 800 км по всей восточной границе Польши.