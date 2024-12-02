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Польша ставит бетонный забор на границе с РФ и Беларусью (видео)

В Польше сняли на видео первый участок бетонного заграждения, которое возводится на границе с Россией и Беларусью в рамках оборонительной системы «Восточный щит».

Первый участок польских пограничных укреплений находится в районе польского поселка Домбрувка вблизи поселка Заозерное в Озерском городском округе Калининградской области РФ. На видео, опубликованном агентством Ruptly, можно рассмотреть уже установленную линию бетонных ежей, бронетехнику и польских военных.

Двумя днями ранее на участке, где уже возведено заграждение, побывал с инспекцией польский премьер Дональд Туск, политик назвал увиденное «инвестицией в мир».

По словам Туска, линия оборонительных укреплений также протянется в сторону Украины, «чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы».

Строительство «Восточного щита» в Польше планировали начать в 2025-м, однако все же решили ускорить. На данный момент уже возведен первый участок длиной 2,3 км, в целом «Tarcza Wschod» («Восточный щит») предполагает возведение укреплений, наземных препятствий, бункеров и современных разведывательных систем на протяжении 800 км по всей восточной границе Польши.

Стоимость «Восточного щита» оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд), завершить строительство планируют к 2028 году.