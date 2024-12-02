Польша ставит бетонный забор на границе с РФ и Беларусью (видео)

Первый участок польских пограничных укреплений находится в районе польского поселка Домбрувка вблизи поселка Заозерное в Озерском городском округе Калининградской области РФ. На видео, опубликованном агентством Ruptly, можно рассмотреть уже установленную линию бетонных ежей, бронетехнику и польских военных.
Двумя днями ранее на участке, где уже возведено заграждение, побывал с инспекцией польский премьер Дональд Туск, политик назвал увиденное «инвестицией в мир».
По словам Туска, линия оборонительных укреплений также протянется в сторону Украины, «чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы».
Строительство «Восточного щита» в Польше планировали начать в 2025-м, однако все же решили ускорить. На данный момент уже возведен первый участок длиной 2,3 км, в целом «Tarcza Wschod» («Восточный щит») предполагает возведение укреплений, наземных препятствий, бункеров и современных разведывательных систем на протяжении 800 км по всей восточной границе Польши.
Стоимость «Восточного щита» оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд), завершить строительство планируют к 2028 году.