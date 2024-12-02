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Лукашенко проводит кадровый день 2 декабря, когда обещают громкие назначения

Лукашенко проводит кадровый день в понедельник, 2 декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день в понедельник, 2 декабря, когда обещают громкие назначения. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении сказано, что рабочая неделя главы государства начинается с кадров. В телеграм-канале отметили, что назначения будут громкими.

«Мы уже видим список кандидатов, и скоро все расскажем!» — уточнили в телеграм-канале.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту ОАЭ, сказав о встрече в ближайшее время.

Тем временем глава государства пригласил президента Лаоса в Беларусь обсудить взаимовыгодные дела.

Кстати, аналитики ЕАБР сказали о причинах роста заработной платы в Беларуси.