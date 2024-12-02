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Александр Лукашенко рассмотрит кадровые вопросы

Глава государства Александр Лукашенко начинает рабочую неделю с рассмотрения кадровых вопросов. Об этом информирует «Пул Первого».

Источник: БЕЛТА

Планируется, что сегодня будет назначен новый министр, в какой сфере — пока не уточняется.

Еще один министр может занять должность помощника президента.

Кроме того, обновится руководство нескольких крупных предприятий.

Лукашенко Александр