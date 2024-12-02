Президент наградил посла Китая в Казахстане орденом Достық II степени

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сегодня отношения между Казахстаном и Китаем носят динамичный и многогранный характер: поддерживается активный политический диалог, крепнут торгово-экономические связи, осуществляются культурные обмены, увеличивается число образовательных программ и научных проектов, ведется тесное сотрудничество в области безопасности, особенно в борьбе с «тремя силами зла». Кроме того, наши страны активно взаимодействуют на международной арене в рамках ООН, ШОС, СВМДА, а также в формате «Центральная Азия — Китай». По словам главы государства, отношения Казахстана и Китая можно назвать образцовыми.