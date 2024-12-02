Крупные учения НАТО развернулись в Эстонии на границе с Россией

О старте военных учений сообщил главный штаб Министерства обороны республики.
Учения Pikne — это этап программы НАТО Brilliant Eagle, направленной на улучшение взаимодействия стран альянса на территориях Балтики.
В тренировочных мероприятиях, кроме эстонских военных, задействованы латвийские, британские, исландские и французские военнослужащие. Вместе они осуществят операцию по переброске сил из Франции в Эстонию. Также участники учений потренируются совместно решать поставленные задачи. В программу тренировок включены боевые стрельбы из тяжелой боевой техники на полигоне Сиргала.
Как сообщает «Интерфакс», со 2 по 8 декабря во время учений Pikne военно-воздушные силы стран НАТО поднимут в воздух истребители и транспортные самолеты для совместных тренировочных полетов.
29 ноября в Польше в 70 км от границы с Россией стартовали учения НАТО TUMAK-24. Участие в тренировке принимают более двух с половиной тысяч польских военных, а также военнослужащих подразделений из других стран. 30 ноября начались учения сухопутных сил в Финляндии, в которых задействовали 2,8 тысячи военнослужащих, а также 600 единиц боевой техники и вертолеты. Участники отрабатывают приемы обороны против наступающего противника.