Крупные учения НАТО развернулись в Эстонии на границе с Россией

29 ноября в Польше в 70 км от границы с Россией стартовали учения НАТО TUMAK-24. Участие в тренировке принимают более двух с половиной тысяч польских военных, а также военнослужащих подразделений из других стран. 30 ноября начались учения сухопутных сил в Финляндии, в которых задействовали 2,8 тысячи военнослужащих, а также 600 единиц боевой техники и вертолеты. Участники отрабатывают приемы обороны против наступающего противника.