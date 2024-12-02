В Чистополе Наиль Залаков победил на выборах в Госсовет Татарстана

По информации ГАС «Выборы», Залаков получил 70,2% голосов избирателей. На втором месте расположилась кандидат «Справедливой России» Ольга Исаева. Ей удалось набрать 15,3% голосов. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Андрей Харин. Он получил 13,3% голосов. Явка на выборах составила 61,8%, а более 1,1% бюллетеней были признаны недействительными.