Хабаровск борется за звание молодежной столицы России

«Молодежная столица России — 2025 будет определена 22 декабря на ежегодной премии “Время молодых” в Москве. Город-победитель получает право на проведение у себя проектов Росмолодежи, например, федеральный грантовый конкурс, медиастратегию продвижения, а также методическую и экспертную поддержку для реализации проектов», — отметили в комитете по делам молодежи правительства края.