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Хабаровск борется за звание молодежной столицы России

Федеральное агентство по делам молодежи запустило народное голосование за звание «Молодежная столица России — 2025». В число пяти городов-претендентов вошел и Хабаровск. По итогам первого дня голосования он занимает лидирующую позицию.

Источник: РИА "Новости"

Проголосовать можно на портале «Госуслуги». Голоса принимаются до 23:59 (МСК) 20 декабря. Отметим, по правилам выбрать город в регионе своей постоянной регистрации нельзя.

«Молодежная столица России — 2025 будет определена 22 декабря на ежегодной премии “Время молодых” в Москве. Город-победитель получает право на проведение у себя проектов Росмолодежи, например, федеральный грантовый конкурс, медиастратегию продвижения, а также методическую и экспертную поддержку для реализации проектов», — отметили в комитете по делам молодежи правительства края.