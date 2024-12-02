Иван Носков: «На месте снесенных сараев в Самаре застройки не будет»

Жители по ул. Молодогвардейской решение о сносе аварийных сараев смогут принять на общем собрании. На этом же собрании можно принять решение об участии двора в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Со своей стороны, районная администрация проконсультирует инициативную группу о порядке участия в программе. Также по поручению и. о. главы Самары в ближайшее время в районе будет организован отлов бездомных собак.