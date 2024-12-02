NYT: Хантер Байден вряд ли соответствует критериям Минюста для помилования

Хантер Байден не приговаривался к сроку и не отбывал его, подчеркивает издание. В США президент имеет неограниченные полномочия помиловать любого человека по своему усмотрению, независимо от рекомендаций отдела прокурора по помилованиям Минюста, отмечает NYT.
Однако президент утверждал, что Хантер Байден подвергается «избирательному и несправедливому преследованию». Кроме того, по версии Джо Байдена, выдвижение обвинений в адрес Хантера спровоцировали «политические оппоненты» в Конгрессе США. Приговоры по двум означенным делам Хантеру Байдену должны были вынести в судах Делавэра и Калифорнии 12 и 16 декабря. Потенциально ему грозило длительное тюремное заключение.
Избранный президент США республиканец Дональд Трамп назвал объявление демократа Джо Байдена злоупотреблением полномочиями и попранием правосудия. Полномочия главы государства перейдут к Трампу 20 января 2025 года. Трамп одержал победу на очередных президентских выборах, состоявшихся в США 5 ноября текущего года. Он уже находился у власти в Соединенных Штатах в 2017—2021 годах.