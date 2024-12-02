NYT: Хантер Байден вряд ли соответствует критериям Минюста для помилования

Однако президент утверждал, что Хантер Байден подвергается «избирательному и несправедливому преследованию». Кроме того, по версии Джо Байдена, выдвижение обвинений в адрес Хантера спровоцировали «политические оппоненты» в Конгрессе США. Приговоры по двум означенным делам Хантеру Байдену должны были вынести в судах Делавэра и Калифорнии 12 и 16 декабря. Потенциально ему грозило длительное тюремное заключение.