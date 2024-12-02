Время созидать: губернатор Андрей Бочаров пообещал региону 2,4 триллиона рублей инвестиций

Руководитель поставил перед чиновниками задачу постоянно держать руку на пульсе и адаптировать планы развития региона согласно новым вызовам и задачам. Кроме того, губернатор обратил внимание, что национальные проекты реализуются не просто для отчёта или галочки, от них зависит уровень жизни волгоградцев. Поэтому все они должны своевременно и в полном объёме претворяться в жизнь.