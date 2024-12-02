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Полиция в Грузии задержала главу оппозиционной партии Джапаридзе

В Тбилиси полиция задержала председателя оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе. Причины задержания не называются, но известно, что оппозиционер находился недалеко от здания парламента, где проходят акции протеста.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О задержании главы партии «Гирчи — больше свободы» сообщил телеканал «Мтавари архи».

Оппозиционер вместе с однопартийцами пребывал в районе Ваке в юго-западной части Тбилиси после того, как полиция разогнала участников акции протеста.

Официального комментария от МВД Грузии пока нет. Какое нарушение вменяется оппозиционеру — неизвестно, сообщает RTVI.

Напомним, в Тбилиси с 28 ноября продолжаются акции протеста оппозиции против приостановки интеграции Грузии в Евросоюз до 2028 года. Противники такого решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе проводят митинги. С вечера воскресенья акция протеста проходила в центре столицы. Спецназ оттеснил протестующих из центра города.

Из-за агрессивных действий оппозиции за последние дни пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов. Силовики получают ушибы и ожоги из-за того, что демонстранты закидывают их петардами и камнями. Ранения и травмы в ходе столкновений также получили журналисты и оппозиционеры.

По данным грузинской НПО «Ассоциация молодых юристов» на вечер 1 декабря, на фоне прошедших акций полицейские задержали более 200 человек.