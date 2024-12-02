Полиция в Грузии задержала главу оппозиционной партии Джапаридзе

О задержании главы партии «Гирчи — больше свободы» сообщил телеканал «Мтавари архи».
Оппозиционер вместе с однопартийцами пребывал в районе Ваке в юго-западной части Тбилиси после того, как полиция разогнала участников акции протеста.
Напомним, в Тбилиси с 28 ноября продолжаются акции протеста оппозиции против приостановки интеграции Грузии в Евросоюз до 2028 года. Противники такого решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе проводят митинги. С вечера воскресенья акция протеста проходила в центре столицы. Спецназ оттеснил протестующих из центра города.
Из-за агрессивных действий оппозиции за последние дни пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов. Силовики получают ушибы и ожоги из-за того, что демонстранты закидывают их петардами и камнями. Ранения и травмы в ходе столкновений также получили журналисты и оппозиционеры.
По данным грузинской НПО «Ассоциация молодых юристов» на вечер 1 декабря, на фоне прошедших акций полицейские задержали более 200 человек.