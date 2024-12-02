Полиция в Грузии задержала главу оппозиционной партии Джапаридзе

Из-за агрессивных действий оппозиции за последние дни пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов. Силовики получают ушибы и ожоги из-за того, что демонстранты закидывают их петардами и камнями. Ранения и травмы в ходе столкновений также получили журналисты и оппозиционеры.