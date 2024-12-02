Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чепурной назначен послом Беларуси в Туркменистане

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станислав Чепурной назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Туркменистане.

Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Станислав Чепурной занимал пост начальника управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Республики Беларусь.

Лукашенко Александр