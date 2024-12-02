Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Станислав Чепурной занимал пост начальника управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Республики Беларусь.
Чепурной назначен послом Беларуси в Туркменистане
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станислав Чепурной назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Туркменистане.
Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.