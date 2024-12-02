Губернатор Самарской области представил пять общественных советников

В список общественных советников при губернаторе Самарской области вошли мастер спорта по легкой атлетике Елена Маркина, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр в Париже Кирилл Пульвер и архитектор Ирина Фишман. Также советниками при главе региона стали директор юридической компании, ООО «Октогон» Олег Никитенко и бывшая омбудсмен Ольга Гальцова.