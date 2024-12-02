ГИБДД Волгоградской области возглавил новый начальник Эдуард Загоруйко

Отметим, что это второй высокопоставленный полицейский прибывший на службу в Волгоград из Саратовской области за последний месяц. В ноябре из Саратова на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области переведена Юлия Рыжкова. Соответствующий Указ 6 ноября 2024 года подписал Президент России Владимир Путин.