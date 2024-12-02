Уфа получила звание «Город событийного туризма»

С 27 по 29 ноября в Нижнем Новгороде состоялись финальные мероприятия Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2024. Всего в финал прошли 318 проектов из 47 регионов России, 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии.
В конкурсе участвовали организаторы событий различной направленности, регионального и федерального уровней. По итогам окружного этапа премии, который проходил в Йошкар-Оле
Итоги финала в Нижнем Новгороде для Уфы:
- спецприз в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства в городах с населением свыше 100 тыс. человек» — международная книжная ярмарка «Китап Байрам»,
- 2 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» — «День 1000 велосипедистов»,
- 2 место в номинации «Лучшее международное событие» — Международная Неделя бизнеса,
- 1 место в номинации «Лучшее молодёжной туристическое событие» — «День молодёжи»,
- 1 место в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате» — «Дни красоты в Уфе» с проведением открытого конкурса индустрии красоты «Золотая куница»,
- 1 место в номинации «Лучшее MICE событие» — IX Всероссийская GMP конференция с международным участием,
- Гран-при в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью свыше 100 тыс. человек» — этногастрономический фестиваль «Виноград»,
- Гран-при в номинации «Национальное туристическое событие» — фестиваль «Уфа юбилейная»,
- Гран-при в номинации «Национальное туристическое событие» — фестиваль культуры и искусств «Сердце Евразии»,
- Гран-при в номинации «Лучшее MICE событие в области туризма» — Форум по этнотуризму.