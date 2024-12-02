Уфа получила звание «Город событийного туризма»

В конкурсе участвовали организаторы событий различной направленности, регионального и федерального уровней. По итогам окружного этапа премии, который проходил в Йошкар-Оле 19—21 сентября , в финал вышли 46 проектов от Республики Башкортостан, из которых 24 мероприятия — от организаторов из Уфы.