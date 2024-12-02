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Уфа получила звание «Город событийного туризма»

Уфа получила главный приз от Попечительского совета премии Russian Event Awards — 2024 — звание «Город событийного туризма». Об этом сообщает телеграм-канал мэрии.

С 27 по 29 ноября в Нижнем Новгороде состоялись финальные мероприятия Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2024. Всего в финал прошли 318 проектов из 47 регионов России, 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии.

В конкурсе участвовали организаторы событий различной направленности, регионального и федерального уровней. По итогам окружного этапа премии, который проходил в Йошкар-Оле 19—21 сентября, в финал вышли 46 проектов от Республики Башкортостан, из которых 24 мероприятия — от организаторов из Уфы.

Итоги финала в Нижнем Новгороде для Уфы:

  • спецприз в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства в городах с населением свыше 100 тыс. человек» — международная книжная ярмарка «Китап Байрам»,
  • 2 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» — «День 1000 велосипедистов»,
  • 2 место в номинации «Лучшее международное событие» — Международная Неделя бизнеса,
  • 1 место в номинации «Лучшее молодёжной туристическое событие» — «День молодёжи»,
  • 1 место в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате» — «Дни красоты в Уфе» с проведением открытого конкурса индустрии красоты «Золотая куница»,
  • 1 место в номинации «Лучшее MICE событие» — IX Всероссийская GMP конференция с международным участием,
  • Гран-при в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью свыше 100 тыс. человек» — этногастрономический фестиваль «Виноград»,
  • Гран-при в номинации «Национальное туристическое событие» — фестиваль «Уфа юбилейная»,
  • Гран-при в номинации «Национальное туристическое событие» — фестиваль культуры и искусств «Сердце Евразии»,
  • Гран-при в номинации «Лучшее MICE событие в области туризма» — Форум по этнотуризму.