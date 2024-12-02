Иван Носков раскрыл, кто пригласил его в Самару

«Задачи поставили сложные, но интересные, поэтому я и согласился. То, что сегодня происходит в областном центре, не устраивает ни губернатора, ни жителей. За время работы я должен кардинально изменить ситуацию, причем в самом обозримом будущем. Нужно провести муниципальную реформу, перейти на одноуровневую систему местного самоуправления», — уточнил Иван Носков.