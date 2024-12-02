Иван Носков раскрыл, кто пригласил его в Самару

Как сообщил в интервью изданию врио главы Самары Иван Носков, предложение перейти на работу в администрацию города ему поступило от губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева.
«Он объяснил условия, поставил цели и задачи. Я счел это предложение интересным и принял его», — пояснил чиновник.
При этом Иван Носков отметил, что ранее они знакомы не были, а решение принималось по чьей-то рекомендации. По его признанию, имя рекомендателя ему не известно.
«Задачи поставили сложные, но интересные, поэтому я и согласился. То, что сегодня происходит в областном центре, не устраивает ни губернатора, ни жителей. За время работы я должен кардинально изменить ситуацию, причем в самом обозримом будущем. Нужно провести муниципальную реформу, перейти на одноуровневую систему местного самоуправления», — уточнил Иван Носков.
Согласно информации, прямые выборы в Думу Самары пройдут в единый день голосования, в сентябре 2025 года, а райсоветы прекратят свое существование, произойдёт перераспределение полномочий. Кроме того, ожидается перезапуск программы комплексного развития территорий.
Предшественников врио главы города критиковать не стал, но кадровые перестановки ещё будут.
«Я работал во многих городах России, не раз собирал команду, такой опыт у меня есть. Да, кого-то приглашаю на новое место вслед за собой, но ожидать именно “десанта” Самаре точно не стоит», — обратил внимание Иван Носков.
Напомним, 15 ноября досрочно прекращены полномочия главы города Елены Лапушкиной в связи с отставкой по собственному желанию. Временное исполнение полномочий возложено на первого замглавы городского округа Ивана Носкова. Конкурс по выбору нового мэра назначен на 20 декабря.
Экс-мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков был назначен первым заммэра Самары 9 октября.
Ранее сообщалось, что Иван Носков был избран главой Дзержинска Нижегородской области 6 декабря 2018 года. С февраля 2018 года он работал заместителем главы Нижнего Новгорода, курируя вопросы благоустройства.
СПРАВКА.
Иван Николаевич Носков родился в Новосибирске.
В 1995 году закончил физический факультет Красноярского государственного университета, в 2010 году — факультет государственного и муниципального управления Российской академии государственной службы при президенте РФ.
До 1998 года трудился в коммерческих компаниях, затем в администрации Красноярского края. В 2000 году был избран депутатом Канского городского совета (г. Канск), до 2005-го возглавлял бюджетную комиссию горсовета.
В 2006 году Иван Носков стал во главе иркутского филиала Фонда федерального имущества РФ, с 2007 по 2009 год работал в центральном аппарате Российского фонда федерального имущества. С 2009 по 2013 год руководил государственными учреждениями Северного административного округа Москвы. В сентябре 2013 года стал первым заместителем главы Солнечногорского муниципального района Московской области.
В мае 2014 года назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. С ноября 2015 года и до мая 2017 года был вице-мэром Иркутска.