Вицу об ограничении TikTok в Молдове: проект обсуждается

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. В Молдове на экспертном уровне обсуждается проект, предусматривающий введение ограничений для приложения TikTok, об этом в телеэфире заявила глава Совета по телевидению и радиовещанию (СТР) Лилиана Вицу.
На вопрос, есть ли необходимость в более резком ограничении этой платформы в Республике Молдова, поскольку запрет TikTok уже обсуждается в Румынии, Вицу отметила, что такой проект есть и он в настоящее время обсуждается на уровне экспертов.
«Насколько я знаю, есть первый законопроект, который разработан и обсуждается в Министерстве экономического развития и цифровизации. (…) До сих пор работа велась в темпе консультаций с экспертами, теперь вполне вероятно, что будет введен безотлагательный темп внедрения. (…) Вмешательства необходимы, прежде всего, в законодательную базу».
По мнению Вицу, TikTok является «приложением цифрового манипулирования».
«Это инструмент внешнего вмешательства во внутренние дела, демократические процессы, выборы и ручной манипуляции. Дискуссии о свободе выражения мнения в TikTok бессмысленны (…) TikTok не заботится о прозрачности своих алгоритмов. Только сейчас мы узнаем, что были созданы десятки тысяч аккаунтов, которые усиливали друг друга в кампании в Румынии, теперь мы понимаем, как работал алгоритм. Большинство этих аккаунтов уже неактивны, их закрыли, понятно, что это была операция», — сказала Лилиана Вицу.
Напомним, что в первом туре президентских выборов в Румынии в лидеры вышел Кэлин Джорджеску, такой успех политика связывают с тем, что он всю свою предвыборную кампанию вел в сети TikTok, в том числе через сеть ложных аккаунтов. Китайская соцсеть эти утверждения опровергла. Бухарест затребовал у Европейской комиссии проведения официального расследования заявления в соответствии с правилами ЕС о социальных сетях.