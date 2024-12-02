Вицу об ограничении TikTok в Молдове: проект обсуждается

«Это инструмент внешнего вмешательства во внутренние дела, демократические процессы, выборы и ручной манипуляции. Дискуссии о свободе выражения мнения в TikTok бессмысленны (…) TikTok не заботится о прозрачности своих алгоритмов. Только сейчас мы узнаем, что были созданы десятки тысяч аккаунтов, которые усиливали друг друга в кампании в Румынии, теперь мы понимаем, как работал алгоритм. Большинство этих аккаунтов уже неактивны, их закрыли, понятно, что это была операция», — сказала Лилиана Вицу.