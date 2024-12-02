МИНСК, 2 дек — Sputnik. Новый учебный год начался в Вооруженных силах Беларуси, он объявлен «Годом воинского мастерства», сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что личный состав вооруженных сил продолжит совершенствовать профессиональное мастерство и боевое слаживание.
Как заявили в пресс-службе, предстоящий учебный год будет насыщен мероприятиями по оперативной и боевой подготовке. Белорусские военнослужащие продолжают осваивать новейшие образцы вооружения и военной техники.
«️В процессе разработки плана боевой подготовки на предстоящий учебный год был учтен опыт современных вооруженных конфликтов», — говорится в сообщении.
Также будет продолжено совершенствование инфраструктуры белорусской армии.
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