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Новый учебный год начался в Вооруженных силах Беларуси

При составлении плана боевой подготовки на очередной учебный год учтен опыт современных вооруженных конфликтов.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Новый учебный год начался в Вооруженных силах Беларуси, он объявлен «Годом воинского мастерства», сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что личный состав вооруженных сил продолжит совершенствовать профессиональное мастерство и боевое слаживание.

Как заявили в пресс-службе, предстоящий учебный год будет насыщен мероприятиями по оперативной и боевой подготовке. Белорусские военнослужащие продолжают осваивать новейшие образцы вооружения и военной техники.

«️В процессе разработки плана боевой подготовки на предстоящий учебный год был учтен опыт современных вооруженных конфликтов», — говорится в сообщении.

Также будет продолжено совершенствование инфраструктуры белорусской армии.

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