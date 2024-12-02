Лукашенко: государство сохранит контроль над сферой алкоголя и табака

При согласовании кандидатуры Андрея Демидовца на должность гендиректора ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» Президент заметил, что это и другие предприятия сферы производства алкогольной продукции управляются государством. «У нас монополия на производство, реализацию алкогольной продукции. Мы от этого отходить не будем, — подчеркнул глава государства. — Хотя нам предъявляли претензии многие дружественные нам страны».



«Надо держать под контролем весь алкоголь. Табачные изделия, алкоголь — они прилично формируют бюджет и это здоровье людей, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Они не должны пить гадость всякую. Я не помню, чтобы государственные предприятия подсунули кому-то гадость. А если полная неразбериха, тогда в гаражах будут самогон или какую-то гадость производить и по дешевке толкать на рынке».



Исходя из этих соображений, в Беларуси обозначенные сферы останутся под контролем со стороны государства. «Поэтому государственный контроль сохранится за ликеро-водочными изделиями и табаком», — констатировал Президент.



Обращаясь к Андрею Демидовцу, Александр Лукашенко подчеркнул: «Очень надеемся, что ведущее предприятие у нас будет в порядке. Чтобы там не повторилось то, что там иногда бывало».