Лукашенко: то, что происходит в белорусском кинематографе, это просто позорище

«Этот человек с другой сферы, и я специально направлял туда человека с другой сферы. Я ему не завидую: ему было очень тяжело. Поэтому я все-таки возвращаюсь к тому, что это должен быть “их человек”, как говорят, из сферы культуры. Вам это все знакомо. Вы очень патриотичный, надежный человек. Я надеюсь, что вы справитесь с этой работой. Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере, — образно выразился Александр Лукашенко. — А люди у нас талантливые, они могут все: и кино снимать, и петь, и танцевать, и прочее. Поддержка вам будет обеспечена всяческая. Мы будем помогать и поддерживать».