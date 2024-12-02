Лукашенко: то, что происходит в белорусском кинематографе, это просто позорище

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино. И то, что происходит в нашем кинематографе, это просто позорище. Это недопустимо. Мы скатились, мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу. Не скажу, что мы в этом не заинтересованы, но почему-то все хотят иметь деньги, но на выходе не хотят согласиться с тем, что надо иметь хороший фильм, картину хорошую. Обратите на это самое серьезное внимание», — поручил Александр Лукашенко.
«Концертная деятельность — это тоже важно. Для людей важно. Люди хотят не только работать день и ночь, но и какого-то веселья. Вот марафон (“Марафон единства”. — Прим. БЕЛТА), в котором вы участвуете активно, показал, что люди отзываются, понимают и танцевальное искусство, и песенное, и так далее. Этому надо уделять внимание, но это проще, наверное, в нашей ситуации», — добавил президент.
Глава государства также пояснил, что решение назначить нового министра культуры не было связано с тем, что занимавший эту должность Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями.
«Этот человек с другой сферы, и я специально направлял туда человека с другой сферы. Я ему не завидую: ему было очень тяжело. Поэтому я все-таки возвращаюсь к тому, что это должен быть “их человек”, как говорят, из сферы культуры. Вам это все знакомо. Вы очень патриотичный, надежный человек. Я надеюсь, что вы справитесь с этой работой. Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере, — образно выразился Александр Лукашенко. — А люди у нас талантливые, они могут все: и кино снимать, и петь, и танцевать, и прочее. Поддержка вам будет обеспечена всяческая. Мы будем помогать и поддерживать».