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Страна НАТО открыла военный центр «на пороге» российской Арктики

Норвегия открыла десантный центр в северной коммуне Сёррейса. Он будет проводить подготовку военнослужащих США, Великобритании и Нидерландов. Хотя у Норвегии нет собственных десантных войск, в этом регионе базируются некоторые ее армейские подразделения, пишет Daily Star.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сёррейса находится на севере Норвегии, ее население составляет около 3500 человек. Местный аэропорт является базой для Объединенного центра управления воздушными операциями (JAOC) и Центра контроля и отчетности (CRC), говорится в статье.

Во время посещения центра в четверг министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявил: «Мы должны тренироваться вместе, чтобы в условиях кризиса или войны защитить Норвегию, Северный регион и НАТО».

Открытие десантного центра стало ответом на возросшую напряженность в Арктическом регионе.

С начала боевых действий на Украине Норвегия наращивает расходы на возведение военных объектов. Только в регионе Тромс, где базируется десантный центр, она потратила на строительство военной базы почти 1,44 млрд долларов.

В начале ноября норвежская береговая охрана следила за российским кораблем «Янтарь», который несколько дней находился в международных водах вблизи Норвегии. Судно было замечено в районе важной подводной инфраструктуры — нефтепроводов, газопроводы, интернет-кабелей, которые, как опасается Норвегия, могут стать целями диверсионных действий.

Кроме того, в НАТО опасаются дальнейших российских «гибридных атак», включая глушение GPS в Балтийском регионе и усугубление миграционного кризиса на границах с Финляндией. Москва обвинения отвергает.

НАТО