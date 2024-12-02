Страна НАТО открыла военный центр «на пороге» российской Арктики

Норвегия открыла десантный центр в северной коммуне Сёррейса. Он будет проводить подготовку военнослужащих США, Великобритании и Нидерландов. Хотя у Норвегии нет собственных десантных войск, в этом регионе базируются некоторые ее армейские подразделения, пишет Daily Star.