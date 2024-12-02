Страна НАТО открыла военный центр «на пороге» российской Арктики

Сёррейса находится на севере Норвегии, ее население составляет около 3500 человек. Местный аэропорт является базой для Объединенного центра управления воздушными операциями (JAOC) и Центра контроля и отчетности (CRC), говорится в статье.
Во время посещения центра в четверг министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявил: «Мы должны тренироваться вместе, чтобы в условиях кризиса или войны защитить Норвегию, Северный регион и НАТО».
Открытие десантного центра стало ответом на возросшую напряженность в Арктическом регионе.
В начале ноября норвежская береговая охрана следила за российским кораблем «Янтарь», который несколько дней находился в международных водах вблизи Норвегии. Судно было замечено в районе важной подводной инфраструктуры — нефтепроводов, газопроводы, интернет-кабелей, которые, как опасается Норвегия, могут стать целями диверсионных действий.
Кроме того, в НАТО опасаются дальнейших российских «гибридных атак», включая глушение GPS в Балтийском регионе и усугубление миграционного кризиса на границах с Финляндией. Москва обвинения отвергает.