Глава Дона Слюсарь призвал «выгрызать» господдержку для донских предприятий

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провёл в понедельник, второго декабря, заседание экспертного совета. На нём обсудили импортозамещение в регионе. В частности, утвердили план до 2030 года, который включат в себя увеличение производительности труда, организацию индустриальных и технопарков, поддержку инновационных компаний, продвижение товаров Дона. В регионе также появится бюро по отбору и адресному сопровождению быстрорастущих предприятий.