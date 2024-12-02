Глава Дона Слюсарь призвал «выгрызать» господдержку для донских предприятий

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провёл в понедельник, второго декабря, заседание экспертного совета. На нём обсудили импортозамещение в регионе. В частности, утвердили план до 2030 года, который включат в себя увеличение производительности труда, организацию индустриальных и технопарков, поддержку инновационных компаний, продвижение товаров Дона. В регионе также появится бюро по отбору и адресному сопровождению быстрорастущих предприятий.
«Для нас импортозамещение — это поддержка тех крупных предприятий, которые уже существуют, и “выгрызание” тех ресурсов господдержки, на которые мы можем рассчитывать. При перераспределении средств на федеральном уровне всегда присутствует конкуренция регионов», — пояснил Юрий Слюсарь.
Он также отметил о необходимости привлекать инвесторов, которые будут заниматься локализацией производств — например, из Китая.