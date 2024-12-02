Помилование сына Байдена, доллар и ситуация в Сирии. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет встречу с учеными, участвовавшими в работе IV Конгресса молодых ученых.
Другие встречи будут носить закрытый характер.
Визит Путина в Индию готовится, но точных дат пока нет.
О помиловании сына Байдена
Помилование американским президентом Джо Байденом своего сына Хантера по двум судебным делам является внутренним делом США, в Кремле нет комментариев на этот счет.
О долларе
Если США будут принуждать другие страны использовать доллар, это усилит тенденцию к переходу на национальные валюты.
Эрозия доллара набирает силу: «Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта. Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он, действительно, идет и набирает силу».
Об Украине
Россия в любом случае будет обеспечивать свои интересы в ситуации вокруг Украины: «Все будет зависеть от того, как будут развиваться события, но для нас главное — добиться тех целей, которые поставлены».
Недовольство Владимиром Зеленским на Украине растет: «Динамика на фронтах понятна. Понятен также процесс, который происходит на Украине. Есть усталость от Зеленского. Эта усталость растет».
О ситуации в Сирии
Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада.
О визите Шольца в Киев
В Кремле нет каких-либо ожиданий от визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев: «Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита. Мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами».
Путин не передавал никаких посланий Зеленскому через Шольца.
Германия «продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины», но состоявшийся ранее разговор Путина и Шольца — позитивное явление.
О ситуации в Грузии
Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии: «Все, что происходит в Грузии — это внутреннее дело Грузии. Мы не вмешивались и не имеем в виду вмешиваться в эти процессы».
Происходящее в Грузии имеет все признаки попытки провести «оранжевую революцию».
Российская сторона намерена получить информацию о своих гражданах, задержанных в Грузии на антиправительственных митингах: «Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты, получение информации о том, что вменяется в вину этим гражданам».