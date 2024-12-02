Лукашенко признался, за что жалеет министра культуры, сказав, кто ему поможет

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, за что всегда жалеет министра культуры. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в понедельник, 2 декабря 2024 года, назначая на должность министра культуры Беларуси актера, телеведущего, члена Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Руслана Чернецкого.
Лукашенко констатировал, что ему ни раз приходилось сталкиваться, общаться и взаимодействовать с работниками культуры. Как отметил президент, это очень разные люди, но талантливые, способные и, чаще всего, очень амбициозные.
— Наверное, вам тоже это близко, и вы разберетесь с этим. Я всегда жалею министра культуры в том плане, что ему приходится такой натиск выдерживать, — приводит слова Александра Лукашенко названный выше источник.
Лукашенко отметил большой опыт Руслана Чернецкого — и в кино, и на телевидении, и на театральных подмостках.
— Единственный вопрос: сможете ли вы этим всем управлять. Мы, конечно, будем делать все, чтобы у вас был человек, на которого вы могли бы рассчитывать и который этим в жизни уже занимался, — обобщил Лукашенко.
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