Лукашенко считает, что основной белорусский нефтетрейдер недозагружен

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Марат Малецкий стал гендиректором ЗАО «Белорусская нефтяная компания», сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Ранее Малецкий был советником директора по организационным вопросам ООО «Логистик Энерджи». До него обязанности главы «Белорусской нефтяной компании» (БНК) исполнял Дмитрий Каленик.
Давая согласие на назначение Малецкого, президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание, что в БНК около 80 сотрудников.
«Они, мне кажется, недозагружены в этой компании. Жалко этих специалистов. Знаю, что там очень хорошие специалисты», — отметил глава государства.
По его мнению, БНК должна быть «загружена под завязку», а если этого не будет, то специалисты компании «должны работать по специальности по всей стране».
Лукашенко поручил Малецкому вместе с правительством и главой Администрации президента Дмитрием Крутым определиться по будущему компании.
БНК была создана более 15 лет назад, и ее акционерами крупнейшие белорусские предприятия из отрасли добычи и переработки нефти. Основная задача компании — сбыт нефтепродуктов.