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Песков раскрыл позицию Кремля по ситуации в Сирии

Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада и следит за ситуацией в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Представитель Кремля рассказал, что на фоне обострения конфликта между правительственными войсками и террористами Москва оказывает Асаду поддержку.

«На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. И будет формироваться позиция относительного того, что нужно для стабилизации обстановки», — цитируют Пескова «Ведомости».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что контакты с Сирией продолжаются. Предложения по мерам, которые требуются для нормализации обстановки в республике, будут выработаны позже.

Напомним, 27 ноября террористические группировки начали наступление на правительственные войска в провинциях Идлиб и Алеппо в Сирии. Повстанцы захватили несколько населенных пунктов и стратегических высот.

Масштабных боестолкновений между правительственной армией и террористами не было в республике с марта 2020 года.

Вооруженные силы Сирии стараются отбросить наступление повстанцев. Совместно с ВВС республики российская авиация наносит удары по скоплениям живой силы и техники террористических группировок

Песков Дмитрий