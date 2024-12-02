Лукашенко новому министру культуры: или умереть, или навести порядок

«Потом я понял, что если буду заниматься только проблемами этих людей, то на все остальное у меня не хватит времени. Да и вижу: сделаешь хорошо — все довольны, а на завтра какая-то группа рьяно выступает против того, что ты сделал, и говорит, что все это неправильно и не надо было им помогать или еще что-то. В общем, чехарда была приличная», — рассказал президент.