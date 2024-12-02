Лукашенко новому министру культуры: или умереть, или навести порядок

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал поддержку сфере культуры и дал поручение новому министру навести в ней порядок.
Об этом глава государства заявил в понедельник во время назначения Руслана Чернецкого новым министром культуры.
«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере».
При этом он отметил, что в Беларуси живут талантливые люди, которые могут все — снимать кино, танцевать, петь. Лукашенко также пообещал министерству всяческую помощь и поддержку.
Президент пояснил, что решение о смене главы Минкульта не было связано с тем, что прежний руководитель Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями.
«Этот человек с другой сферы, и я специально направлял туда человека с другой сферы. Я ему не завидую: ему было очень тяжело», — сказал Лукашенко.
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Он подчеркнул, что принял решение о том, что культурой должен руководить представитель этой отрасли. «Вам это все знакомо. Вы очень патриотичный, надежный человек. Я надеюсь, что вы справитесь с этой работой», — сказал глава государства, обращаясь к новому министру.
Глава государства назвал назначение нового министра знаковым событием.
«Если не важнейшее, то очень знаковое назначение. В элементах нашу культуру вы прочувствовали хорошо, вы ее прошли. Единственный вопрос: сможете ли вы этим всем управлять».
Лукашенко акцентировал внимание на том, что сфера культуры является специфичной и сложной. По его словам, в первые годы своего президенства он пытался вникать во все ее проблемы.
«Потом я понял, что если буду заниматься только проблемами этих людей, то на все остальное у меня не хватит времени. Да и вижу: сделаешь хорошо — все довольны, а на завтра какая-то группа рьяно выступает против того, что ты сделал, и говорит, что все это неправильно и не надо было им помогать или еще что-то. В общем, чехарда была приличная», — рассказал президент.
Глава государства отметил, что в сфере культуры очень жесткая конкуренция, но от этого никуда не деться, а также подчеркнул, что новому министру нужно будет работать с талантливыми, но очень амбициозными людьми.
«Я всегда жалею министра культуры в том плане, что ему приходится такой натиск выдерживать», — заключил он.
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